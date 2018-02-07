Мурманский суд отклонил жалобы на приговор участникам аферы на 1 млрд рублей Сбербанка

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Мурманский областной суд в среду принял решение оставить в силе приговор участникам аферы с векселями, якобы авалированными Сбербанком, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Решением судебной коллегии по уголовным делам отклонены все апелляции защиты: на замену наказания с реального лишения свободы на условное, отмену обвинительного приговора, оправдание и отправление на дополнительное расследование в прокуратуру.

Таким образом, вступил в силу приговор Октябрьского районного суда Мурманска от 11 декабря, согласно которому бывшие сотрудники УФСКН России по Мурманской области Алексей Беляев и Сергей Ольховой, приговорены к трем годам колонии.

Как сообщалось, решением суда дело в отношении предполагаемого автора преступной схемы, предпринимателя Александра Подорова было прекращено в связи со смертью обвиняемого 30 октября 2017 года.

Дело другого предполагаемого сообщника Владимира Аноприенко выделено в отдельное производство.

Участники аферы намеревались обналичить в Мурманске поддельные векселя кемеровской компании на 1 млрд рублей, якобы авалированные Сбербанком. В случае успеха аферисты должны были поделить вырученные деньги: Подорову предназначалось 700 млн рублей, Аноприенко 180 млн рублей, наркополицейским - по 60 млн рублей каждому.

Беляев и Ольховой были уволены из правоохранительных органов по результатам служебной проверки после возбуждения дела.

Следственные действия по делу проходили на территории Московской области, Заполярья и Сибири. Одним из допрошенных по уголовному делу стал заместитель председателя правления Сбербанка России, который подтвердил, что банк не авалировал векселя, а подписи и печати на документах являются поддельными.