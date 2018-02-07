СК по Тверской области проверит сообщение о голодающих ездовых собаках

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы в Тверской области начали доследственную проверку по факту жестокого обращения с животными, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о том, что 160 ездовых собак пород хаски, маламут и метис содержатся на частном подворье в деревне Гущино Андреапольского района Тверской области без еды и воды, не получают ветеринарного ухода, находятся в крайне истощенном состоянии и погибают от голода", - говорится в сообщении.