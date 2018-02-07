Сотрудники московской ОНК собрались посетить арестованных дагестанских экс-чиновников

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) в ближайшее время посетят в СИЗО четверых бывших членов правительства Дагестана, арестованных ранее на этой неделе по обвинению в мошенничестве.

"В самое ближайшее время мы планируем их посетить в СИЗО, узнать, как их доставляли в Москву, как их самочувствие, есть ли жалобы или просьбы, например о медицинской помощи", - сообщила в среду "Интерфаксу" зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, члены ОНК в настоящее время уточняют, в каком следственном изоляторе содержатся обвиняемые, но, предположительно, это СИЗО "Лефортово".

5 февраля в Махачкале была проведена масштабная операция правоохранительных органов, в ходе которой задержаны бывший врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, два его бывших заместителя - Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший глава министерства образования и науки республики Шахобас Шахов. В тот же день их доставили в Москву, где суд санкционировал арест всех четверых задержанных.

Высокопоставленным чиновникам предъявили обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму региона, на 107,8 млн рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В тот же день глава Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики и назначил врио главы правительства Анатолия Карибова.

Накануне все названные высокопоставленные чиновники были арестованы.