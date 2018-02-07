Парламент Дагестана одобрил кандидатуру Здунова на пост премьера республики

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Народного собрания Дагестана на внеочередной сессии в среду одобрили кандидатуру Артема Здунова на пост премьер-министра республики.

За назначение Дзунова на должность председателя правительства из 75 депутатов проголосовали 68, против - пять, двое воздержались.

Как сообщалось, 6 февраля врио главы Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение Народного собрания кандидатуру министра экономики Татарстана на пост председателя правительства республики.

5 февраля в Махачкале была проведена масштабная операция правоохранительных органов, в ходе которой задержаны бывший врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, два его бывших заместителя - Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший глава министерства образования и науки республики Шахобас Шахов. В тот же день их доставили в Москву, где им было предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму региона, на 107,8 млн рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ). 6 февраля суд санкционировал арест всех четверых задержанных.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил в отставку правительство республики и назначил врио главы правительства Анатолия Карибова.