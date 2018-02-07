Явлинский отчитался о доходах за шесть лет

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Доход Григория Явлинского, которого ЦИК ранее зарегистрировал кандидатом в президенты от партии "Яблоко", за последние шесть лет составил чуть более 23 млн рублей, его супруги - более 2,5 млн.

Согласно сведениям, предоставленным кандидатом и опубликованным Центризбиркомом, за последние шесть лет Явлинский заработал 23 млн 22 тыс. 402 рубля. Источником доходов стали: заработная плата в Заксобрании Санкт-Петербурга, в Высшей школе экономики, региональной общественной организации "ЭПИцентр", Йельском университете и международном институте "Рамат Гани", а также доходы от вкладов и пенсия.

На 16 расчетных счетах в банках у кандидата от "Яблока" хранится 59 млн 897 тыс. 717 рублей.

Супруга Явлинского Елена Смотряева за тот же период заработала 2 млн 582 тыс. 487 рублей. В ее собственности полторы квартиры в столице: 76,6 кв.м. и 57,2 кв.м. (доля в праве 1/2), на шести ее счетах в банках лежит 3 млн 438 тыс. 298 руб.

Накануне ЦИК опубликовал сведения о доходах действующего президента России Владимира Путина за шесть лет.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта этого года.