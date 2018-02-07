Приставы в Апатитах арестовали гробы и венки на 3 млн рублей

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Апатитах (Мурманская область) судебные приставы арестовали имущество предпринимателя, владеющего агентством ритуальных услуг.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, мужчина накопил задолженность по аренде помещения для агентства свыше 3 млн рублей и по решению суда был обязан освободить его. Поскольку судебное решение не было исполнено, приставам пришлось наложить арест на все имущество должника.

"Специфическое имущество, предназначенное для оказания ритуальных услуг (гробы, венки), находящееся в занимаемом помещении, передано на ответственное хранение", - говорится в сообщении.

Сейчас у предпринимателя есть десять дней, чтобы погасить долг, в ином случае гробы и венки будут проданы на аукционе.