ЦИК обнародовал сведения о доходах Титова

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Доходы бизнес-омбудсмена, кандидата в президенты РФ от "Партии Роста" Бориса Титова составили за прошедшие шесть лет 274,3 млн рублей, его супруга получила 13,6 млн рублей, говорится в материалах Центризбиркома РФ.

Согласно данным, представленным кандидатом и размещенным на сайте ЦИК, за шесть лет доход Титова за шесть предшествующих году назначения выборов лет составил 274 млн 307 тысяч 116 рублей и 97 копеек.

За это время им были получены: зарплата в ОАО "Абрау-Дюрсо", управлении делами президента РФ, компании "SOLVALUB HOLDING AG", Высшей школе экономики, аппарате Общественной палаты России, а также доходы от вкладов и ценных бумаг, продажи и сдачи в аренду имущества.

В собственности кандидата находится 2/3 доли квартиры в Москве площадью 170,20 квадратных метров и три легковых автомобиля - Рейндж Ровер (2010 г.), Ниссан Квест (2008 г.), Джип Ранглер (1996 г.). На 17 счетах Титова хранятся 156 млн 699 тысяч 20 рублей и 47 копеек.

Указано также стопроцентное участие Титова в ООО "Актив Капитал".

Его супруга Елена Титова за тот же период получила доход в размере 13 млн 606 тысяч 178 рублей 15 копеек, источниками которого стала зарплата во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, проценты от вкладов, продажа и сдача в аренду имущества, а также страховое возмещение.

В ее собственности находится два земельных участка: в Подмосковье (1,45 тыс. кв.м.) с домом площадью 85,7 кв.м. и Испании (844 кв.м.) с домом площадью 115,98 кв.м. и гаражом (27,9 кв.м.). Также она является собственником двух легковых автомобилей Лэнд Ровер Дискавери 4 (2012 г. и 2014 г.), а на семи ее счетах в банках лежит 2 млн 49 тысяч 980 рублей и 30 копеек.

Ранее ЦИК опубликовал сведения о доходах Владимира Путина и Григория Явлинского.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.