Что произошло за день: среда, 7 февраля

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В министерствах и службах Дагестана начались выемки документации в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств. Между тем Артем Здунов назначен председателем правительства Дагестана.

- ЦИК РФ зарегистрировал кандидатами в президенты страны Григория Явлинского, Бориса Титова и Сергея Бабурина. Как следует из материалов Центризбиркома, доходы бизнес-омбудсмена составили за прошедшие шесть лет 274,3 млн рублей, кандидата от "Яблока" - за чуть более 23 млн рублей.

- Экс-министр финансов Алексей Кудрин в очередной раз заявил, что повышение в России пенсионного возраста неизбежно.

- Администрация президента России получила список бизнесменов, которые покинули РФ, но хотят вернуться, подготовленный Борисом Титовым. В аппарате бизнес-омбудсмена назвали этих предпринимателей.

- Виталий Мутко заявил, что Россия 5 декабря выплатит половину штрафа, выписанного России Международным олимпийским комитетом.

- Возглавляемый Ангелой Меркель ХДС/ХСС достиг компромисса с Социал-демократической партией Германии по формированию правящей коалиции. Лидер СДПГ Мартин Шульц возглавит МИД Германии.

- "Яндекс.Такси" и Uber закрыли сделку по объединению сервисов. Совместный бизнес оценен более чем в $3,8 млрд.

- Бывшая заместитель командира грузинского националистического военизированного формирования "Мхедриони", участвовавшая в конфликтах в Абхазии, Южной Осетии и Донбассе, была ранена в результате вооруженного нападения в Тбилиси.

- Джим Керри решил удалить свою страницу в фейсбуке, так как, по его мнению, соцсеть получает прибыль благодаря так называемому "российскому вмешательству" и ничего не делает, чтобы этому противостоять.

- Македония выразила готовность сменить название. Официальные власти Греции довольны этим решением, но простые греки возмущены тем, что после переименования балканское государство сохранит слово "Македония".