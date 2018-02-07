Посольство РФ обвинило США в жестоком обращении в тюрьме с россиянином Левашовым

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Вашингтоне обратилось к Госдепартаменту и Минюсту США с требованием обеспечить обвиняемому в совершении хакерских атак россиянину Петру Левашову надлежащие условия содержания в тюрьме и предоставить необходимые лекарства из-за ухудшения его состояния здоровья.

"Посольство глубоко обеспокоено ситуацией с Левашовым, который стал очередной жертвой "охоты" американских спецслужб за россиянами по всему миру и находится в настоящее время в тюрьме "Бриджпорт" (штат Коннектикут). Вчера российские дипломаты посетили его. Отмечаем ненадлежащие условия содержания российского гражданина, имеющие признаки дискриминации и жестокого обращения", - говорится в заявлении российской дипмиссии.

Там отмечается, что российский гражданин "был помещен в маломерную одиночную камеру размером 2х2 метра, в которой практически отсутствует освещение". Помимо этого, в камере Левашов "подвергается постоянному шумовому воздействию, исходящему со стороны соседних помещений".

"По этой причине, а также из-за отсутствия подушки и матраца (была выдана подстилка толщиной 1 см) Левашов лишен полноценного сна. Кроме того, ему запрещены общение с другими заключенными, прогулки на свежем воздухе, а также телефонные звонки родственникам в Россию. В результате негуманного обращения здоровье российского гражданина ухудшилось. Несмотря на то, что Левашов был осмотрен тюремным врачом, прописанные лекарства ему до сих пор не выданы", - подчеркивается в сообщении Посольства.

Российская дипмиссия в связи с этим "настоятельно призывает Государственный департамент совместно с Министерством юстиции США принять безотлагательные меры с целью соблюдения законных прав российского гражданина, а также обеспечения надлежащих условий содержания Левашова в тюрьме, исключающих ущемление его человеческого достоинства". Кроме того, посольство требует обеспечить российского гражданина медикаментами для лечения выявленных заболеваний. "Ожидаем также от правозащитных организаций вмешательства в данную ситуацию", - отмечается в сообщении.

Левашова задержали 7 апреля 2017 года на территории Испании по запросу США, где его обвиняют в создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама. 2 февраля программист был экстрадирован в США и сейчас находится в тюрьме города Бриджпорт (штат Коннектикут). В этот же день Левашов впервые предстал перед судом в штате Коннектикут, где заявил о своей невиновности.

Защита россиянина надеется, что на следующем судебном заседании удастся добиться улучшения условий содержания и, возможно, смены тюрьмы. В последующие месяцы прокуратура должна предъявить доказательства, которые будут использованы против российского программиста. Суд присяжных по делу Левашова может состояться в конце 2018 года.