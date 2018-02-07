ЦИК обнародовал доходы кандидата в президенты РФ Бабурина

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат на должность президента РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин за шесть последних лет получил доход в 11,4 млн рублей, говорится в материалах Центризбиркома России.

Согласно сведениям, предоставленным Бабуриным в ЦИК, доход за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, составил 11 млн 401 тысяч 518 рублей и 97 копеек.

Источниками дохода стали: зарплата и гонорар в Институте социально-политических исследований РАН, Московском университете имени Витте, Омском госуниверситете имени Достоевского, Российском институте стратегических исследований, адвокатском бюро "Бабурин, Скуратов и партнеры", Ассоциации юридических вузов, Донецком национальном университете, ОАО НПП "Эталон", ООО "Западносибирский биотехнологический центр по селекции и семеноводству картофеля и топинамбура", Тюменском госуниверситете и Институте национальной стратегии реформ.

В качестве его недвижимого имущества указаны: 1/3 доля в праве на квартиру в Москве площадью 182,6 квадратных метров, а также машиноместо на 14,2 квадратных метров. На двух банковских счетах Бабурина хранятся в общей сложности 130 тысяч 996 рублей и 7 копеек.

Его супруга Татьяна Бабурина за тот же период получила доход в размере 2 млн 246 тысяч 545 рублей и 40 копеек в форме. Согласно сведениям, зарплату Бабурина получила в Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН, Российском государственном торгово-экономическом университете, Европейском институте JUSTO и ООО "РП "Содружество", также она имеет пенсию.

Бабурина владеет земельным участком (1,6 тысяч квадратных метров) с жилым домом (414,9 квадратных метров) в Подмосковье, небольшой квартирой в столице (32,5 квадратных метров) и третью от квартиры площадью 182,6 квадратных метров. На трех счетах супруги кандидата лежат 537 тысяч 454 рубля и 77 копеек. Кроме того, Бабурина имеет стопроцентную долю в ООО "РП "Содружество"".

Ранее были обнародованы сведения о доходах кандидатов в президенты РФ Владимира Путина, Григория Явлинского и Бориса Титова.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.