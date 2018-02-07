Один горняк погиб и один пострадал из-за обрушения породы на шахте в Кузбассе

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР проводят доследственную проверку по факту обрушения породы на шахте "Осинниковская" в Кемеровской области, где погиб один человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по региону в четверг.

"Поступил сигнал об обрушении на шахте, один человек погиб, еще один пострадал, на место выехали следователи, проводится доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, раненого поднимают на поверхность, другие работники шахты эвакуированы.