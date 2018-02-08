Пилота сбитого в Сирии Су-25 похоронят в Воронеже

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пилота сбитого в Сирии штурмовика Су-25 Романа Филипова похоронят в четверг, 8 февраля на Аллее Славы на Коминтерновском кладбище Воронежа.

Представитель Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина (Воронеж) сообщил "Интерфаксу", что церемония прощания начнется в 10:00 в культурном центре "Северный".

"После этого тело летчика доставят на Коминтерновское кладбище, где пройдет отпевание и торжественное захоронение. Р.Филипов будет захоронен со всеми соответствующими почестями", - сказал он.

Пресс-служба администрации Воронежа сообщает, что во вторник городская комиссия по культурному наследию приняла решение о присвоении школе №85 имени летчика Романа Филипова, а также об установке на фасаде учебного заведения мемориальной доски. Ее эскиз будет обсуждаться на следующем заседании.

Ранее сообщалось, что 3 февраля боевики в Сирии сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) российский штурмовик Су-25СМ, который совершал облет зоны деэскалации "Идлиб". Филипов катапультировался, вступил в бой, а затем подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

Во вторник стало известно, что российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело погибшего 3 февраля в Сирии Р.Филипова возвращено в Российскую Федерацию.

Президент РФ Владимир Путин 6 февраля подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации майору Филипову.