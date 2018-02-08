Генпрокуратура нашла нарушения в работе Росприроднадзора и Росреестра по Дагестану

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России выявила нарушения в деятельности управлений Росприроднадзора и Росреестра по Дагестану и поставила вопрос о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Комиссией Генеральной прокуратуры выявлены многочисленные нарушения законодательства при осуществлении управлением Росприроднадзора по Республике Дагестан государственного надзора в сфере охраны окружающей среды.
Ежегодно в атмосферный воздух республики от стационарных источников и автотранспорта выбрасывается около 200 тыс. тонн загрязняющих веществ, в Каспийское море и объекты питьевого водоснабжения сбрасывается более 100 млн куб.м. канализационных отходов", - говорится в сообщении.
Также комиссия Генеральной прокуратуры провела проверку исполнения управлением Росреестра по Дагестану федерального законодательства о государственной регистрации недвижимости.
"Установлено, что на фоне незаконного предоставления объектов недвижимости и земельных участков управлением не обеспечивается должный уровень правовой экспертизы сделок, что влечет незаконную регистрацию прав", - подчеркивает пресс-служба.
Всего только в рамках проверки Генпрокуратуры установлен ущерб от незаконной передачи в собственность земельных участков и объектов недвижимости по сделкам, зарегистрированным управлением Росреестра, который превысил 143 млн руб.
Генеральной прокуратурой инициировано направление материалов в следственные органы для уголовного преследования виновных лиц по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Халатность".
Руководителям Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артему Сидорову и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Виктории Абрамченко внесены представления, в которых поставлен вопрос об ответственности руководителей управлений Росприроднадзора и Росреестра по Республике Дагестан и иных должностных лиц соответствующих ведомств".
Последние дни проводятся следственные действия во властных структурах Дагестана. 5 февраля в Махачкале была проведена масштабная операция правоохранительных органов, в ходе которой задержаны бывший врио председателя правительства Дагестана, два его бывших заместителя, а также бывший глава министерства образования и науки республики. 6 февраля суд санкционировал арест всех четверых задержанных.
Врио главы Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил в отставку правительство республики и назначил врио главы правительства Анатолия Карибова.