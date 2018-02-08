Житель Владимира приговорен к обязательным работам за жестокое избиение кошки

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд Ленинского района Владимира вынес приговор местному жителю, жестоко избившему кошку, сообщает прокуратура Владимирской области в четверг.

Установлено, что летом 2017 года 23-летний житель одного из домов начал на лестничной клетке высказывать соседке претензии по поводу отсутствия освещения на этаже. Во время разговора из квартиры женщины выбежала кошка.

Мужчина схватил животное и ударил головой об пол, а после этого с силой бросил в стену. В результате кошка получила перелом позвоночника и черепно-мозговую травму. От полученных травм животное больше не может самостоятельно передвигаться.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений) и назначил наказание в виде 290 часов обязательных работ.