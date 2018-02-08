Общецерковная аспирантура получила государственную аккредитацию в России

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала приказ о государственной аккредитации Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени Кирилла и Мефодия.

По результатам экспертизы, в ходе которой оценивались все основные виды образовательной и научной деятельности Общецерковной аспирантуры в соответствии с предъявляемыми государством требованиями, Рособрнадзор признал эту духовную школу успешно прошедшей государственную аккредитацию.

Общецерковная аспирантура подтвердила право ведения образовательной деятельности по направлению подготовки 48.00.00 ("Теология") на двух высших уровнях образования (магистратура и аспирантура) с правом выдачи диплома государственного образца. Аспиранты, которые пройдут обучение по аккредитованной программе подготовки кадров высшей квалификации, смогут представлять свои работы к защите в диссертационном совете по теологии, включенном в сеть советов ВАК министерства образования и науки России.

Как ранее сообщалось, в октябре 2015 года президиум Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки одобрил паспорт научной специальности "теология". После этого стало возможным формирование первого диссертационного совета по теологии. Его создали на базе МГУ, РАНХиГС, Общецерковной аспирантуры и докторантуры и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Кроме того, был создан экспертный совет ВАК по теологии. В него вошли более 50 светских ученых.

Ранее возможность изучать христианское, исламское, иудейское и буддийское богословие в России появилась у аспирантов: в мае 2014 года министерство образования утвердило федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению "теология".