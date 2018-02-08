МВД проверит заявления владельца "Додо Пиццы" о неэтичном обращении на допросе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку после жалобы о неэтичном обращении со стороны сотрудников МВД владельца сети "Додо Пицца" Федора Овчинникова, допрошенного в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков.

"7 февраля владелец сети пиццерий, в которых были обнаружены пакеты с наркотиками, был вызван на допрос в рамках расследования возбужденных по указанным фактам уголовных дел о незаконном сбыте наркотиков. Он прибыл в следственное подразделение Отдела МВД России по району Южное Медведково, где был допрошен в качестве свидетеля. По факту сообщения гражданина о якобы неэтичном общении с ним со стороны сотрудников полиции проводится проверка", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе столичного главка полиции, не уточнив личности свидетеля.

В МВД в четверг сообщили, что в ноябре и январе в одной из пиццерий сети в проезде Дежнева были обнаружены пакеты с наркотиками весом 550 г и 200 г. В обоих случаях, отметили в МВД, наркотики были найдены работниками ресторанов. Были возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотиков).

Обвинения в сбыте наркотиков под прикрытием пиццерии

Владелец сети "Додо Пицца" Овчинников накануне сообщил в фейсбуке, что его вызвали на допрос в ОВД Южное Медведково в рамках расследования уголовных дел о незаконном сбыте наркотиков. По его словам, дела были возбуждены из-за письма в правоохранительные органы от некой Прониной Е.В. о том, что сеть пиццерий используется как прикрытие для торговли наркотиками из Латинской Америки.

"Мне было известно, что в конце прошлого года в одной из московских пиццерий в туалете нашли "закладку" каких-то запрещенных препаратов. "Закладку" обнаружили сотрудники пиццерии, а владелец пиццерии вызвал полицию. Юридически я не имел отношения к этой пиццерии, так как она принадлежала и управлялась нашим партнером-франчайзи", - написал Овчинников. На допросе, по его словам, следователь рассказала, что "закладки" нашли в нескольких пиццериях нашего московского партнера-франчайзи", "собственно весь допрос заключался в установке моей связи с пиццерией в Медведково, а также моих отношений с партнером-франчайзи, владеющим пиццериями в Москве".

Овчинников также выяснил, что полиция получила два сигнала от Прониной: в письменном виде и по электронной почте. Из обращений следовало, что "под прикрытием сети пиццерий он и партнер-франчайзи в Москве занимаемся распространением наркотических средств. Поставки идут из Латинской Америки. Для этого я постоянно езжу за границу, где у нас работают пиццерии для прикрытия".

"Это все кажется фантастикой? Латинская Америка? Пиццерии за границей для прикрытия? Я слушал все это, и хотелось себя ущипнуть, чтобы поверить в реальность происходящего", - отметил предприниматель.

Овчинников отметил, что он собирается "максимально публично освещать эту историю" и написать на Пронину заявление о клевете.