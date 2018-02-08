Селфи с убитыми медведями привело жителя Коми на скамью подсудимых

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Удорском районе Коми перед судом предстанет браконьер, застреливший медведицу с медвежонком и выложивший фотографию с головами в соцсеть.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, установлено, что в сентябре 2017 года житель поселка Усогорск убил медведицу с медвежонком на территории Междуреченского лесничества, не имея соответствующего разрешения.

"На своей странице в соцсети он разместил фотографии, на которых позировал с головами убитых зверей. Именно эти снимки послужили основанием для проведения прокурорской проверки и направления материалов для решения вопроса об уголовном преследовании", - говорится в сообщении.

В результате в отношении 32-летнего сельчанина возбудили уголовное дело по статье "незаконная охота с причинением крупного ущерба". После его расследования и утверждения прокуратурой обвинительного заключения материалы направлены мировому судье Удорского судебного участка для рассмотрения по существу.

Ущерб в размере 240 тысяч рублей, причиненный преступлением, браконьер возместил в полном объеме.