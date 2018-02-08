Глава СКР приехал в Дагестан на фоне следственных действий во властных структурах

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев договорились совместными усилиями навести правопорядок в республике, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Главная задача - совместными усилиями сделать все необходимое для обеспечения законности и правопорядка в республике, соблюдения прав граждан", - сказал в ходе встречи Бастрыкин, слова которого привела Петренко.

Глава СК также отметил, что сотрудники Главного следственного управления ведомства по Северо-Кавказскому федеральному округу и следственного управления по Дагестану "немало сделали для обеспечения экономической безопасности в регионе и в целом для безопасности граждан, и "эта работа будет продолжена", - сказала представитель СК.

5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана, двух его заместителей, а также экс-министра образования и науки республики. В тот же день их спецрейсом доставили в Москву. 6 февраля в Басманном суде Москвы экс-чиновникам было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Они были арестованы на два месяца.

5 февраля руководитель Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку.

Источники "Интерфакса" сообщали, что с целью декриминализации региона в Дагестан из Москвы прибыла специальная межведомственная комиссия, представители которой совместно с сотрудниками центральных аппаратов федеральных правоохранительных ведомств, проводят масштабные проверки почти всех структур республики.