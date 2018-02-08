Исписавший стены храма краской татарстанец приговорен к обязательным работам

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Татарстане вынесен приговор Антону Ушачеву, исписавшему стены храма баллончиком с краской, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"Молодой человек признан виновным в вандализме (часть 2 статьи 214 УК РФ) и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (часть 2 статьи 148 УК РФ)", - говорится в пресс-релизе.

Ушачев приговорен к наказанию в виде 320 часов обязательных работ.

Судом установлено, что в ночь на 26 июля 2017 года в Набережных Челнах Ушачев, будучи пьяным, прогуливаясь по городу со знакомой, нанес баллончиком с краской на здание Свято-Вознесенского собора и находящееся вблизи здание родника надписи и рисунки, оскорбляющие чувства верующих. На следующий день молодой человек был задержан.