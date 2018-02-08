В МВД РФ исключили массовые "экстремистские проявления" с участием мигрантов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Несколько лет назад в России были возможны многотысячные "экстремистские проявления" с участием мигрантов, в настоящее время такая возможность исключена, заявил в четверг в Госдуме замглавы МВД России Игорь Зубов.

"Мы несколько лет назад писали, что возможны экстремистские проявления с участием тысяч, в том числе нелегальных, мигрантов. Сейчас об этом даже вопрос не стоит",- сказал Зубов.

"Я хочу сказать, мы обстановку контролируем",- подчеркнул замглавы МВД РФ.

Ранее сообщалось, что утром 3 февраля мигранты устроили бунт в центре временного содержания под Красноярском.

"Около 20 иностранных граждан, содержащихся в трех комнатах на первом этаже центра, забаррикадировались в помещении, жгли матрацы, разбили несколько камер видеонаблюдения, дезорганизовав своими действиями работу учреждения", - сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, участники беспорядков требовали улучшения условий содержания и скорейшей депортации на родину.

Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии прекратили массовые беспорядки, организаторы и все участники были доставлены в спецучреждения. Возбуждено уголовное дело.