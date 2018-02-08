Орешкин сообщил о поисках заместителя среди участников конкурса "Лидеры России"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Министр экономического развития Максим Орешкин изучает участников конкурса "Лидеры России" на предмет назначения на должность своего заместителя.

"Те кандидаты, которые дошли до финала, те 300 человек, прошли жесткий отбор. Это не случайные люди. Это первый момент. Второй момент, то чем я сейчас занимаюсь активно последние, несколько недель - я изучаю людей, я встречаюсь, изучаю возможность, в том числе встретиться с претендентами, которые здесь участвуют в конкурсе, которые теоретически могли бы попасть на эту позицию", - сказал Орешкин журналистам во время конкурса "Лидеры России" в Сочи в четверг.

Он отметил, что его будущий заместитель "должен соответствовать ценностям министерства, быть открытым, готовым к изменениям, постоянно развиваться и быть порядочным перед собой, коллективом и страной". Кроме того, человек, который может работать в его ведомстве, должен быть профессионалом, обладать компетенциями, которые помогут ему достигать результатов.

"Я думаю, что после финала определиться определенный круг людей, с которыми я еще работаю, для того, чтобы понять, кто из них подходит и, возможно, такое предложение поступит. Очень бы хотелось, чтобы это произошло", - подчеркнул Орешкин. По его словам, человек, который мог бы подойти на должность его заместителя, может быть из разных сфер.

Финал Всероссийского конкурса "Лидеры России" проходит в Сочи с 7 по 11 февраля. Победителями финального этапа станут 100 человек, они примут участие в программе наставничества конкурса "Лидеры России" и смогут в течение года получать консультации представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей ведущих общественных объединений.