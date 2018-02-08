Погибшего в Сирии пилота Су-25 Филипова похоронили в Воронеже

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российского военного летчика Романа Филипова, погибшего в Сирии при выполнении задач в районе Идлиба, похоронили с воинскими почестями под оружейные залпы на Аллее Славы Коминтерновского кладбища в Воронеже, сообщает Минобороны РФ.

Ранее в Доме офицеров в Северном военном городке города Воронежа прошел траурный митинг, посвященный памяти Романа Филипова. Проститься с летчиком пришли сослуживцы, военное руководство, власти региона, простые жители Воронежа.

На митинге выступил временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев, который вручил директору школы №85, в которой учился Филипов, памятный знак о том, что учебное заведение будет носить имя погибшего пилота.

Сотни людей пришли проститься с погибшим в #Сирия боевым летчиком майором Романом Филиповым в Доме офицеров в Воронеже. В мероприятии участвовали статс-секретарь-замминистра обороны Николай Панков и главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин https://t.co/Hrf1PF8ptE pic.twitter.com/KvGwDmzcN2 — Минобороны России (@mod_russia) February 8, 2018

3 февраля над зоной деэскалации "Идлиб" из переносного зенитного ракетного комплекса был сбит российский штурмовик Су-25 под управлением Романа Филипова. Летчик успел катапультироваться, но на земле принял неравный бой с террористами. Будучи окруженным боевиками, он подорвал себя гранатой. Президент России Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России посмертно.