Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у границ России на Балтике

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Американский и британский военные самолеты в четверг провели разведку у границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей, сообщается на западных авиационных ресурсах.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W с бортовым номером ZZ665 и позывным RFR7137, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон в Англии, осуществил полет вдоль границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии, а затем на обратном пути в небе Литвы пролетел и у российского побережья на юге Балтики.

Вслед за британским самолетом у южной границы Калининградской области в небе над Польшей провел разведку американский самолет RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным ANEW27, который вылетел с британской авиабазы Милденхолл.

Затем стратегический разведывательный самолет ВВС США в течение нескольких часов курсировал вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии. По данным, имеющимся у "Интерфакса", его полет продолжался более трех часов.