Главные новости
В РоссииВ бюллетене на выборах президента России будет восемь именСпортCAS отказался рассматривать апелляции шести россиян на отстранение от ОИВ миреПопавшие под удар коалиции США сирийские ополченцы не согласовали операцию с РФ
В России

Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у границ России на Балтике

Есть обновление от 23:48

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Американский и британский военные самолеты в четверг провели разведку у границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей, сообщается на западных авиационных ресурсах.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W с бортовым номером ZZ665 и позывным RFR7137, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон в Англии, осуществил полет вдоль границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии, а затем на обратном пути в небе Литвы пролетел и у российского побережья на юге Балтики.

Вслед за британским самолетом у южной границы Калининградской области в небе над Польшей провел разведку американский самолет RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным ANEW27, который вылетел с британской авиабазы Милденхолл.

Затем стратегический разведывательный самолет ВВС США в течение нескольких часов курсировал вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии. По данным, имеющимся у "Интерфакса", его полет продолжался более трех часов.

Теги: США, Великобритания
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Экс-губернатор Сахалина Хорошавин приговорен к 13 годам заключенияЭкс-губернатор Сахалина Хорошавин приговорен к 13 годам заключения
Хорошавина и его подельников признали виновными в получении взятокПодробнее
ФСИН подтвердила факт освобождения пожизненно осужденногоФСИН подтвердила факт освобождения пожизненно осужденного
Ранее СМИ сообщили, что на свободу вышел 63-летний Анвар Масалимов, приговоренный к пожизненному заключению за убийство пенсионераПодробнее
В бюллетене на выборах президента России будет восемь именВ бюллетене на выборах президента России будет восемь имен
ЦИК официально завершила регистрацию всех кандидатов в президентыПодробнее
Собчак зарегистрирована кандидатом на пост президента РоссииСобчак зарегистрирована кандидатом на пост президента России
Также ЦИК зарегистрировала восьмого, последнего кандидата в президенты РФ - Максима СурайкинаПодробнее
МВД предложило в два раза ужесточить уголовное наказание за повторную пьяную ездуМВД предложило в два раза ужесточить уголовное наказание за повторную пьяную езду
Сейчас максимальное наказание установлено в виде лишения свободы сроком до двух летПодробнее
В Кремле исключили политическую подоплеку следственных действий в ДагестанеВ Кремле исключили политическую подоплеку следственных действий в Дагестане
Дмитрий Песков заверил, что антикоррупционная кампания ведется по всей стране, не ограничиваясь только одним региономПодробнее
ВС РФ внес в Госдуму законопроект о масштабной реформе процессуального законодательстваВС РФ внес в Госдуму законопроект о масштабной реформе процессуального законодательства
Предлагается сделать суд лаконичным и лишить бизнес свободы подсудностиПодробнее
Клинцевич сообщил о возможном использовании ПЗРК "Игла" против Су-25 в СирииКлинцевич сообщил о возможном использовании ПЗРК "Игла" против Су-25 в Сирии
Источник поставки оружия выясняетсяПодробнее
Бизнес-омбудсмен Титов обнародовал список желающих вернуться в РФ бизнесменовБизнес-омбудсмен Титов обнародовал список желающих вернуться в РФ бизнесменов
По мнению Титова, преследование этих предпринимателей в России незаконно, их дела должны быть пересмотреныПодробнее
Почти во всех ведомствах Дагестана началась масштабная выемка документовПочти во всех ведомствах Дагестана началась масштабная выемка документов
По данным источников, в республике полностью заменен личный состав на постах ДПСПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 8 февраля6 фото
08 февраля
Фотохроника 8 февраля
Южная Корея в преддверии Олимпиады12 фото
08 февраля
Южная Корея в преддверии Олимпиады
Их первые выборы8 фото
08 февраля
Их первые выборы
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ бюллетене на выборах президента России будет восемь именСпортCAS отказался рассматривать апелляции шести россиян на отстранение от ОИВ миреПопавшие под удар коалиции США сирийские ополченцы не согласовали операцию с РФКультура"Колесо чудес": "Титаник" семейного счастья идет ко днуЭкономика"Турецкий поток" подорожал до $7 млрдЭкономикаБлизкий Керимову фонд подтвердил переговоры о покупке банка "Возрождение"

Экс-губернатор Сахалина Хорошавин приговорен к 13 годам заключения

Экс-губернатор Сахалина Хорошавин приговорен к 13 годам заключенияХорошавина и его подельников признали виновными в получении взяток Подробнее

Полиция в Приморье завела дело по факту гибели тигра в схватке с охотником

Россия заявила об организации террористами ИГИЛ онлайн-казино

Россия заявила об организации террористами ИГИЛ онлайн-казиноТакже террористы пытаются пополнять свою казну с помощью киберпреступлений, утверждают дипломаты Подробнее

Российские силы ПВО 11 раз вылетали на перехват иностранных летательных аппаратов

Мост через реку Евфрат смыт водой на востоке Сирии

Минобороны РФ не исключает причастность США Подробнее

Постпред РФ при ООН назвал незаконным нахождение в Сирии коалиции во главе с США

Белый дом опроверг слухи о планах встречи Иванки Трамп и сестры Ким Чен Ына

В Подмосковье взорвался газовый баллон

Госдеп США констатировал низшую точку отношений с Россией

Госдеп США констатировал низшую точку отношений с РоссиейВашингтон хотел бы восстановить контакты из-за "сфер, вызывающих общую озабоченность" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru