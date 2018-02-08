Кандидат в президенты РФ Сурайкин задекларировал 52 млн рублей и ценные бумаги

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Максим Сурайкин ("Коммунисты России") за шесть лет заработал чуть более 26 млн рублей, говорится в сведениях о доходах, представленных им в ЦИК России и опубликованных на сайте комиссии в четверг.

Общая сумма доходов Сурайкина за шесть лет, предшествующих году назначения выборов составила 26 млн 184 тыс. 455 рублей. Источники - зарплата в ООО "Алезар", ООО "Народная компьютерная компания", ОАО "Санаторий "Автотранспортник России". Также в эту сумму входит прибыль как учредителя, продажа имущества и доход от ценных бумаг.

"Денежные средства, находящиеся на 39 счетах (во вкладах) в банках составляют 52 млн 301 тыс 748 рублей", - указывается в документе.

Кроме того, Сурайкин владеет ценными бумагами, среди которых инвестиционный пай в АО ВТБ Капитал Управление активами в размере 766 829 рублей, и облигацией в министерстве финансов Российской Федерации на сумму 5 506 690 руб.

"Иное участие в коммерческих организациях: ООО "Алезар" - 51%, ООО "Мастер Медиа" - 50%, ООО "Народная компьютерная компания" - 51%, ООО "Экспосервис" - 100%, ООО "Ильмакс Медиа Групп" - 50%; ООО "М.Техник" - 50%; ООО "АРОНБАЗИС" - 100%, ООО "ТРЕЙД ПАРТ РУС" - 50%, ООО "Алезар-Скорая Компьютерная помощь" - 51%, ООО "1с ФЁРСТ" - 100%, ООО "Рент-Авто-Люкс" - 100%; ООО "Группа-Квартал-Строй" - 90%", - сообщается в документе.

Ранее о своих доходах за шесть лет отчитались кандидаты на пост президента РФ Ксения Собчак, Владимир Путин, Борис Титов, Григорий Явлинский и Сергей Бабурин.