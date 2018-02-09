Полиция в Приморье завела дело по факту гибели тигра в схватке с охотником

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о незаконной охоте на "краснокнижного" зверя возбуждено в Приморье по факту гибели тигра в тайге региона, сообщает пресс-служба краевого УМВД РФ.

Инцидент произошел в конце января в окрестностях села Щербаковка в Ольгинском районе Приморья. По свидетельству двух охотников, тигр набросился на них. Один из людей пострадал от укусов и когтей хищника, защищаясь, охотник застрелил зверя. Пострадавший оказался в больнице с рваными ранами на теле. Второй охотник не пострадал.

Туша погибшего тигра была найдена позднее сотрудниками краевого охотнадзора и отправлена на экспертизу.