Ледокол выйдет на помощь застрявшему во льдах у Японии судну "Игорь Фархутдинов"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сахалинские власти направляют ледокол к грузопассажирскому судну "Игорь Фархутдинов", которое застряло во льдах в южной части Охотского моря возле японского острова Хоккайдо. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Решение о привлечении ледокола принял губернатор региона Олег Кожемяко, учитывая осложнившуюся ледовую обстановку в южной части Охотского моря, где находится пассажирское судно", - говорится в сообщении.

Этот вопрос, по данным пресс-службы, "проработан с руководством Росморпорта".

"Достигнута договоренность о предоставлении услуг ледоколом "Капитан Хлебников" Дальневосточного морского пароходства, который на данный момент находится в заливе Анива близ порта Пригородное (юг Сахалина - ИФ). Проходит процедура согласования, которая должна завершиться в самое ближайшее время", - цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Сергея Садовникова.

По его словам, к "Игорю Фархутдинову" ледокол "Капитан Хлебников" должен подойти в субботу и начать его проводку к Сахалину.

Министр также отметил, что на судне "Игорь Фархутдинов" достаточно запасов питьевой воды, пищи и топлива. За медицинской помощью к администрации судна пассажиры не обращались.

Как сообщалось, вечером 5 февраля "Игорь Фархутдинов", выполняющий регулярные грузопассажирские рейсы между Сахалином и Южными Курилами, вышел из портового пункта Малокурильское (остров Шикотан, Южные Курилы) в сахалинский порт Корсаков. На его борту находятся 127 пассажиров и 42 контейнера. При выходе из Кунаширского пролива на траверзе японского города Момбецу (о. Хоккайдо) путь теплоходу преградили мощные льды толщиной до полутора метров. Плотность полей, по оценкам специалистов, достигает максимальных значений - 10 баллов.

Все это время судно, обладающее ледовым классом, пыталось самостоятельно выйти на чистую воду. Однако маневрирование не привело к положительному результату, хотя судно не зажато льдами. В район нахождения "Игоря Фархутдинова" течением принесло новые обширные ледовые поля.