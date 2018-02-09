Затушившего сигарету об икону кубанского студента арестовали на девять суток

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Студента, затушившего сигарету об икону станичной церкви в Краснодарском крае, арестовали на девять суток, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

"Решением мирового судьи города Горячий Ключ 18-летний правонарушитель признан виновным в административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)", - отметил сотрудник пресс-службы.

В следственном управлении СКР по краю, в свою очередь, сообщили агентству, что проводится проверка по факту публичного надругательства над иконой храма станицы Мартанская.

Ранее сообщалось, что в среду 18-летний учащийся Краснодарского монтажного техникума опубликовал на своей странице в социальной сети фотографии, на которых тушит сигарету об икону на входе в храм Михаила Архангела станицы Мартанская. Предположительно, он сделал это ради популярности в социальных сетях.

На следующий день юноша был задержан за неповиновение законному распоряжению стража порядка и доставлен в отдел полиции города Горячий Ключ.