На церемонии открытия ОИ российские спортсмены прошли под олимпийским флагом

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийские атлеты из России прошли под олимпийским флагом на стадионе в южнокорейском Пхенчхане на церемонии открытия Олимпийских игр.

Сборная из 80 человек прошествовала под олимпийским флагом, который несет волонтер оргкомитета Игр. Российские спортсмены были в серых пуховиках, джинсах, серых ботинках, белых шарфах и шапках без российского флага и иных символов РФ.

Россияне маршируют в форме без национальных знаков, так как по решению Международного олимпийского комитета от 5 декабря 2017 года им запрещена любая демонстрация российских флага, герба, гимна, а также изображения Олимпийского комитета России.

Российская команда на Играх 2018 года называется "Объединенные атлеты из России". Вопрос о снятии санкций и восстановлении членства ОКР в МОК может быть положительно решен к концу игр - в таком случае россияне смогут принять участие в церемонии закрытия под российским триколором.

Всего на Олимпиаду в Южной Корее МОК выдал приглашения 169 россиянам, однако незадолго до старта от своего приглашения отказалась конькобежка Ольга Граф. Таким образом, на ОИ-2018 выступят 168 российских атлетов.

Рано утром пятницу по московскому времени выездная панель Спортивного арбитражного суда приняла решение не допускать до Игр 47 российских спортсменов и тренеров, которые ранее подали апелляции на запрет со стороны МОК на их участия в турнире.