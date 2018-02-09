Мошенники выманили у мурманчанки 1,8 млн рублей под видом помощи странам Африки

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Мурманская полиция расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, жертвой которого стала пожилая женщина.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Мурманской области, мошенники связались с женщиной 1949 года рождения в соцсетях летом прошлого года. Изначально злоумышленники выдавали себя за сотрудников благотворительной организации и предложили мурманчанке помочь жителям Африки. Когда мошенники получили денежный перевод, то в следующий раз связались с женщиной под видом приглашения инвестировать деньги в прибыльные проекты. В результате пожилая мурманчанка еще два месяца "инвестировала" на высланный ей номер банковской карты.

"Когда у пенсионерки на счету закончились все накопления, с ней перестали выходить на связь. Несмотря на это, потерпевшая продолжала надеяться на благоприятное развитие событий. Лишь полгода спустя, поняв, что ее все-таки обманули, она обратилась в полицию. В общей сумме женщина перевела мошенникам 1,8 млн рублей", - отметили в полиции, подчеркивая, что пострадавшая знала про подобные схемы обмана.

Полицейские установили, что денежные переводы уходили в одну из стран Западной Европы.