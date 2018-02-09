Житель Волгоградской области получил 5 лет колонии за экстремистские ролики в сети

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Волгоградской области вынес приговор 25-летнему жителю города Камышин, который обвинялся в разжигании религиозной ненависти, сообщила агентству "Интерфакс" представитель регионального следственного управления СКР Наталия Куницкая.

"Следствием и судом установлено, что осужденный является сторонником идей исламизма. В период с августа по октябрь 2016 года он, используя аккаунт одной из социальных интернет-сетей, зарегистрированный на вымышленное имя, размещал аудиофайлы с угрозами насильственных враждебных действий по отношению к лицам, не разделяющим его религиозные взгляды", - сказала Куницкая.

Когда сотрудники регионального УФСБ России в октябре прошлого года выявили преступление, мужчина уже отбывал наказание за грабеж и половые отношения с несовершеннолетней.

Следователи возбудили против него новое уголовное дело по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признаку национальности, отношения к религии, совершенные с использованием сети интернет). "По совокупности приговоров виновному назначено окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - добавила собеседница агентства.