Два человека пострадали от взрыва газового баллона в петербургской многоэтажке

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В многоэтажном доме в Санкт-Петербурге взорвался газовый баллон, пострадали двое рабочих, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "Скорой помощи".

"В многоэтажном доме на улице Репищева, не сданном в эксплуатацию, в одной из квартир при проведении ремонтных работ с натяжными потолками взорвался газовый баллон. Два человека обратились за медицинской помощью - это рабочие. Помощь им предоставляется бригадами на месте", - сказал источник.

В свою очередь в службах технического надзора Санкт-Петербурга "Интерфаксу" сообщили, что взрыв произошел в связи с многочисленными нарушениями при проведении ремонтных работ в квартире.

"Предварительно удалось выяснить, что там не соблюдалась элементарная техника безопасности, натяжные потолки монтировались кустарным способом, контроля за концентрацией газа и состоянием газового оборудования не было никакого", - сказал собеседник агентства.

Информированный источник уточнил, что "взрыв произошел в жилом доме на улице Репищева, 10". "По предварительной информации, взорвался газовый баллон при монтаже подвесного потолка", - сказал он.

Как сообщают жители города в соцсетях, взрыв произошел на третьем этаже жилого дома. Повреждены стекла и балконы.