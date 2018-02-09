Число пострадавших при взрыве газового баллона в Санкт-Петербурге выросло до трех

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В результате взрыва газового баллона в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге, по предварительной информации МЧС, пострадали три человека.

"При проведении работ по монтажу натяжных потолков в доме на Репищевой улице произошла разгерметизация газового баллона. Разрушены десять оконных проемов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Ранее источник в службе "Скорой помощи" сообщал, что за медпомощью обратились два человека. В свою очередь в службе технического надзора Санкт-Петербурга "Интерфаксу" сообщили, что взрыв произошел в связи с многочисленными нарушениями при проведении ремонтных работ в квартире.

Информированный источник уточнил, что "взрыв произошел в жилом доме на улице Репищева, 10".