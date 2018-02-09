Грудинин призвал запретить находиться на посту президента РФ более двух раз

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин предложил изменить формулировку в Конституции РФ в части срока нахождения на посту президента РФ, ограничив работу в этой должности строго двумя сроками, а также резко сократить расходы на содержание президента РФ.

"Не "два срока подряд". Слово "подряд" нужно убрать. Президент должен сидеть два срока, не более чем. А слово "подряд" должно быть убрано", - заявил Грудинин на пресс-конференции в Нижнем Новгороде в пятницу.

Он также считает, что "нужно в десять раз уменьшить расходы на содержание президента".

"Необходимо сделать так, чтобы президент был подконтрольным. (...) Нужно, чтобы он, прежде всего, сам был подконтролен, его друзья, близкие имели понимание, что придет орган над президентом и проверит без исключения все сделки. И если они нарушают какой-то закон или есть конфликт интересов, они не только должны быть отменены, но и президент должен быть снят", - отметил Грудинин.

Говоря о своей партийной принадлежности, Грудинин, который выдвигается от КПРФ, но не является членом компартии, сообщил, что ранее являлся членом "Единой России" и ушел оттуда, потому что его "политические принципы не совпадают с тем, что произошло с этой партией".

"Когда-то она была совершенно другой, а потом видите, что получилось? Вы знаете, где сейчас находится член "Единой России", который был здесь мэром (экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, арестованный в декабре 2017 года по обвинению во взяточничестве - ИФ)? Знаете? Ну вот поэтому и вышел (из партии - ИФ). Потому что с этими людьми в одной партии я находиться не хочу", - сказал Грудинин.

Он отметил, что "есть другая партия, которая провозгласила социалистические принципы, то, что мы на протяжении 20 лет делали в совхозе (ЗАО "Совхоз им. Ленина" - ИФ).

"Не главное, какой у тебя партийный билет, главное - как ты себя видишь. Поэтому огромное количество членов "Единой России" будут голосовать за нас, потому что им тоже надоела коррупция, бедность", - считает Грудинин.

В свою очередь заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, сопровождающий Грудинина в поездке в Нижний Новгород, заявил на пресс-конференции, что рассчитывает на второй тур выборов президента РФ. "Минимум второй тур, максимум победа нашего кандидата", - уверен он.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.