В России

Минобороны решило взыскать 845 млн рублей с концерна "Созвездие"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с АО "Концерн "Созвездие" (входит в холдинг "Росэлектроника" ГК "Ростех") 845 млн рублей, говорится в материалах дела.

Минобороны подало заявление 1 февраля 2018 года, к производству оно пока не принято. Другие детали дела, в том числе причины подачи иска, не раскрываются.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями Минобороны и "Созвездия" по данному поводу.

Концерн "Созвездие" объединяет более 20 предприятий в 10 регионах России и является крупнейшим производителем систем связи в РФ. До недавнего времени концерн входил в "Объединенную приборостроительную корпорацию" (ОПК), в составе которой в 2017 году интегрирован в объединенный холдинг "Росэлектроника" в процессе стратегических изменений структуры радиоэлектронного кластера "Ростеха".

Теги: Минобороны, Концерн Созвездие
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