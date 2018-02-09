Уголовное дело возбуждено после взрыва газового баллона в Санкт-Петербурге

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге по факту взрыва газового баллона в петербургской многоэтажке, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Петербургу в пятницу.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сотрудниками ГСУ СКР по Санкт-Петербургу проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы, выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, днем в пятницу в многоэтажном доме на Репищевой улице в Петербурге при проведении работ по монтажу натяжных потолков взорвался газовый баллон, пострадали три человека. Разрушены десять оконных проемов.

В службе технического надзора Санкт-Петербурга "Интерфаксу" сообщили, что взрыв произошел в связи с многочисленными нарушениями при проведении ремонтных работ в квартире.