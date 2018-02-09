Что произошло за день: пятница, 9 февраля

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В южнокорейском Пхенчхане на глазах сестры Ким Чен Ына открылись Зимние Олимпийские игры. Спортсмены из России участвовали в церемонии под нейтральным флагом.

- Выездная комиссия Спортивного арбитражного суда, находящаяся сейчас в Пхенчхане, отказалась рассматривать апелляции 47 россиян на отстранение от Олимпиады-2018. Еще несколько десятков российских спортсменов отозвали иски, поданные в суд в Лозанне, на недопуск на ОИ. Для россиян, отстраненных от Игр, проведут отдельные соревнования.

- Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5% годовых.

- Инженеры Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Сарове Нижегородской области, задержаны за майнинг криптовалют на рабочем месте, подтвердили в НИИ.

- Китайская комиссия по регулирования рынка ценных бумаг объявила, что КНР начнет торги нефтяными фьючерсами в юанях на бирже в Шанхае с 26 марта, и иностранные инвесторы впервые смогут получить доступ к сырьевому рынку страны.

- В многоэтажном доме в Санкт-Петербурге взорвался газовый баллон, пострадали три человека. Возбуждено уголовное дело.

- Басманный суд Москвы вслед за Мосгорсудом разрешил журналисту "Новой газеты" Худоберди Нурматову, известному как Али Феруз, выехать в "третью страну". Адвокат Феруза заявил, что тот может уехать в Германию уже на следующей неделе.

- Стало известно, что Испания в середине января экстрадировала в США российского программиста Станислава Лисова, обвиняемого американскими властями в кибермошенничестве.