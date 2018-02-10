Генпрокурор Чайка в субботу прилетит в Дагестан

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Юрий Чайка прилетит в субботу в Дагестан с рабочей поездкой, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Генпрокурор Ю.Чайка прилетит в Дагестан 10 февраля. В рамках рабочего приезда у него намечена встреча с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым, где стороны обсудят действия по борьбе с коррупцией в республике", - сказал собеседник агентства в минувшую пятницу.

Он добавил, что генеральный прокурор также представит коллективу республиканского ведомства нового прокурора региона Дениса Попова.

1 февраля на внеочередной сессии Народного Собрания в Дагестане депутаты согласовали кандидатуру Попова на пост прокурора республики.

5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана, двух его заместителей, а также экс-министра образования и науки республики. В тот же день их спецрейсом доставили в Москву. 6 февраля в Басманном суде Москвы экс-чиновникам было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Они были арестованы на два месяца.

Руководитель Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил правительство республики в отставку. 7 февраля он подписал указ о назначении министра экономики Татарстана Артема Здунова на пост председателя правительства Дагестана.