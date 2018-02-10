Соловьев выгнал из студии гостя своей передачи из-за слов о летчике сбитого Су-25

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской программы на телеканале "Россия-1" выгнал из студии одного из гостей из-за его высказываний о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове.

Отрывок передачи опубликован в официальном канале "Вечера с Владимиром Соловьевым" на YouTube.

Ведущий и его гости сочли оскорбительными слова Григория Винникова, который усомнился в том, что летчику сбитого Су-25 заслуженно присудили звание Героя России. Соловьев заявил, что Винников (эмигрировавший в США из СССР в 1980-х годах и вернувшийся оттуда несколько лет назад) "за колбасой сбежал в Америку" и не имеет права на такие высказывания. Остальные участники программы поддержали ведущего и потребовали удалить Винникова из студии.

"В день, когда похоронили человека, позволять себе такие комментарии на его счет - это неуважение к его семье, неуважение к России, неуважение ко всем людям, которые сейчас воюют в Сирии", - заявил Соловьев и попросил Винникова удалиться, что тот и сделал.

Роман Филипов погиб 3 февраля. Управляемый им штурмовик Су-25 был сбит из ПЗРК над зоной деэскалации "Идлиб" в Сирии. Летчик успел катапультироваться, но на земле принял неравный бой с террористами. Будучи окруженным боевиками, он подорвал себя гранатой. Президент России Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России посмертно.

Филипова похоронили в Воронеже 8 февраля.