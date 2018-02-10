Теплоход "Игорь Фархутдинов" освобожден из ледового плена

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Ледокол "Капитан Хлебников" освободил из ледового плена теплоход "Игорь Фархутдинов" с пассажирами на борту - суда идут к берегам Сахалина, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Суда вышли из опасного района и двигаются к Корсакову. Ожидается, что в порт назначения пассажирский теплоход прибудет в ночь на воскресенье", - говорится в сообщении.

В капкан из ледовых полей "Игорь Фархутдинов" попал 5 февраля. Судно следовало в порт Корсаков из Малокурильского (остров Шикотан). На борту теплохода находятся 127 пассажиров.

По поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко в пятницу на выручку теплоходу был отправлен ледокол.