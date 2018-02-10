В Коми отстрелили представлявших опасность для людей медведей

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В лесах Коми в условиях крайней необходимости отстрелили трех медведей, которые представляли реальную опасность для людей.

Как сообщил "Интерфаксу" в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, непривычно холодная весна и начало лета 2017 года внесли свои корректировки в поведение диких животных. Сигналы о том, что люди увидели медведя, поступали практически из всех районов республики. Чаще всего - из Вуктыльского, Печорского, Удорского и Ухтинского районов. Трех медведей пришлось отстрелить на территории Удорского, Ухтинского и Печорского районов.

В прошлом году задержка вегетации растений в природе существенно сказалась на питании медведей. Их стали чаще встречать возле населенных пунктов, вдоль дорог, на магистральных нефте- и газопроводах. Причиной тому является отсутствие естественных кормов в привычных для медведей местах обитания.

"После зимы и таяния снега медведи в поисках корма выходят к населенным пунктам, где находят пищу на свалках, кладбищах, вдоль дорог. Визуальные контакты с медведями в этих ситуациях неизбежны, люди видят их, у них возникает естественная реакция - страх. При этом следует отметить, что агрессивности медведи обычно не проявляют", - отметили в пресс-службе.

Людям на глаза попадаются в основном молодые медведи, которые не полностью приспособились к естественной среде обитания. Они стремятся найти любой корм и выжить. Взрослые особи в состоянии убить лося и оленя, не имеют проблем с пропитанием даже в аномально холодную весну и никогда не выходят к людям. Исключения составляют случаи нападения на сельскохозяйственных животных, которых оставляют без присмотра.

На территории охотничьих угодий Коми в 38,4 млн гектаров обитают чуть более 4 тыс. медведей. За всю историю наблюдений за поведением медведей в Коми зафиксировали несколько нападений на людей, которые они сами спровоцировали.