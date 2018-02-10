Выявить ликвидированных в Ингушетии террористов помогли бдительные граждане

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Местонахождение боевиков, нейтрализованных во время контртеррористической операции в Назрановском районе Ингушетии, удалось установить благодаря оперативной информации от местных жителей, сообщил "Интерфаксe" информированный источник.

"Несколько дней назад правоохранительные органы получили оперативную информацию от бдительных граждан о том, что на окраине села Али-Юрт в вечернее время видели нескольких человек в камуфляже", - рассказал собеседник агентства.

На основе этой информации оперативный штаб принял решение ввести правовой режима контртеррористической операции в Назрановском районе республики. Силовики выставили спецназ для проведения оперативно-разыскных и засадных мероприятий.

Около 10:00 спецназовцы обнаружили движение в лес - в результате были блокированы двое вооруженных мужчин в камуфляже, скрытно перемещавшихся по местности.

На требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия. В ходе скоротечного боя оба преступника были нейтрализованы.

Как сообщал Национальный антитеррористический комитет (НАК), один из них находился в федеральном розыске в связи с участием в боевых действиях на стороне международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). На месте происшествия обнаружены два автомата, два готовых к применению самодельных взрывных устройства, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, боеприпасы, гранаты и специальное снаряжение.