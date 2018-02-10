Житель Екатеринбурга напал на сотрудника скорой помощи

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят проверку после сообщения о нападении жителя Екатеринбурга на водителя машины скорой помощи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По предварительным данным, инцидент произошёл в ночь на 10 февраля около дома по улице Грибоедова, куда бригада врачей прибыла для оказания медпомощи.

"В ходе конфликта один из местных жителей причинил телесные повреждения водителю машины скорой медицинской помощи, впоследствии пострадавшему пришлось обратиться в больницу", - сказано в сообщении.

Следствие намерено тщательно установить обстоятельства и причины конфликта, который произошел между местным жителем и сотрудниками бригады скорой медицинской помощи и назначить судебное медосвидетельствование для установления степени тяжести вреда здоровью.