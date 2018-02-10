Путин и Нетаньяху обсудили ракетные удары Израиля по целям на территории Сирии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг действий израильских ВВС, нанесших ракетные удары по целям на территории Сирии, с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В ночь на субботу истребители Израиля сбили иранский беспилотник, который, как утверждают в Израиле, был запущен с территории Сирии. Затем Израиль атаковал 12 целей в центральной части Сирии в районе провинции Дамаск. Израильские ВВС потеряли, как минимум, один истребитель, который попал под огонь систем ПВО Сирии. Истребитель упал на территории Израиля, летчики катапультировались. После этого власти Израиля обратились к России с просьбой вмешаться и предотвратить эскалацию ситуации в Сирии.