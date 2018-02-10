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Три человека погибли в результате ДТП в Ростовской области

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Столкновение легковушки с автомобилем коммунальной службы унесло жизни трех человек на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем марки Opel, не справился с управлением и допустил столкновение с комбинированной дорожной машиной", - сказал собеседник агентства. По уточненной информации пресс-службы, погибли водитель "легковушки" и две пассажирки.

Ранее сообщалось, что погибли два человека и один пострадал.

Теги: Россия, Ростовская область
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