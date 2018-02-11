Туман прервал работу Керченской переправы

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Паромы временно прекратили движение между Крымским полуостровом и "материковой" Россией из-за густого тумана в ночь на воскресенье.
"Работа Керченской паромной переправы приостановлена по причине недостаточной видимости. Туман", - сообщила компания "Морская дирекция" - оператор переправы.
Переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") наряду с аэропортом "Симферополь" являются главными транспортными артериями между полуостровом Крым и остальной частью РФ. Паромы перевозят пассажиров, машины и грузы.