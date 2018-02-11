Ан-148 упал в полях в негустонаселенном районе Подмосковья

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков заявил, что в случае обнаружения выживших на месте крушения Ан-148 районные больницы будут готовы к принятию пострадавших.

"Если вдруг обнаружится, что на месте крушения все-таки есть выжившие, то все наши больницы, центральная районная больница, готовы для приема, и все службы мобилизованы", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Кулаков подтвердил, что на месте кружения глубокий снег мешает проведению поисково-спасательных операций. "Снег глубокий, нужна тяжелая техника", - сказал руководитель администрации.

Он также подчеркнул, что район места падения воздушного судна "не сильно густонаселенный". "Район не сильно густонаселенный, это сельская местность. К счастью для населенных пунктов наших самолет упал в полях". - сказал Кулаков.

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился ранее в воскресенье в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек.

Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, первоначальный осмотр места происшествия показал, что выживших при падении самолета нет.

МЧС открыло горячую линию после крушения Ан-148 - 8 800 775 17 17.