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Крушение Ан-148 в Подмосковье. Что известно на данный момент

Есть обновление от 18:07

На борту самолета было более 70 человек, по предварительным данным, все они погибли

Крушение Ан-148 в Подмосковье. Что известно на данный момент
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". Архивное фото
Фото: ТАСС, Марина Лысцева

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить, по предварительным данным, не удалось никому.

Первые сообщения о том, что самолет Ан-148 пропал с экранов радаров, стали поступать около в 15:10 по Москве. С экипажем была потеряна связь.

Вскоре было подтверждено, что самолет потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. Практически сразу в экстренных службах констатировали: шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было. Очевидцы сообщили, что видели, как горящий самолет упал в поле между деревнями Аргунцево и Степаново.

По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, Ан-148 поднялся в воздух в 14:24, а в 14:28 пропал с радаров и рухнул на землю.

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В районе крушения была развернута поисково-спасательная операция. Как рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, после поступления первого сигнала медики и специалисты МЧС пешком в течение часа добирались до места крушения. По данным источника "Интерфакса", спасатели обнаружили большое количество тел погибших, а также фрагментов тел. Подтверждалась информация о том, что выжить в катастрофе не удалось никому. Разлет обломков самолета составил около километра.

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что поисковая операция на месте катастрофы будет вестись круглосуточно. Он распорядился задействовать в ней беспилотники и уделить особое внимание поиску "черных ящиков".

МЧС открыло горячую линию после крушения Ан-148 - 8 800 775 17 17.

Нарушение правил безопасности

По факту крушения самолета "Саратовских авиалиний" Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ). На место происшествия выехала следственная группа, будут рассмотрены все возможные версии произошедшего, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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По ее словам, на данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало.

В Ространснадзоре, в свою очередь, заявили, что проведут внеплановую проверку "Саратовских авиалиний" в связи с катастрофой. В аэропорт "Домодедово", где создан оперативный штаб, выехали руководитель ведомства Виктор Басаргин и его заместитель.

Пока никаких официальный версий относительно возможных причин крушения Ан-128 не озвучивалось. Источник "Интерфакса" сообщил, что самолет, по некоторым данным, мог столкнуться с вертолетом "Почты России". Однако вскоре это опровергла пресс-служба самой "Почты", сообщив, что в авиапарке предприятия вертолетов нет.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, командир разбившегося воздушного судна Валерий Губанов - опытный пилот. У него общий налет - 5 тыс. часов, на судне этого типа - 2,8 тыс. часов.

Самолет был новый

Разбившийся Ан-148 был новым, сообщил "Интерфаксу" представитель экстренных служб.

"Самолет был произведен менее восьми лет назад и ранее эксплуатировался в авиакомпании "Россия", где летал, в том числе, на зарубежных направлениях, а позже был передан "Саратовским авиалиниям", - сказал источник агентства.

Крушение Ан-148 в Подмосковье

По его словам, самолет был передан "Саратовским авиалиниям" в рамках первоначального соглашения о сублизинге четырех самолетов такого типа, рассчитанных на 83 места.

В парке "Саратовских авиалиний" до авиакатастрофы, по данным Росавиации, было пять Ан-148, а также шесть самолетов Як-42 и два самолета Embraer-190. Самолеты Ан-148 авиакомпания получила в 2016 году по договору сублизинга с авиакомпанией "Россия" ("дочка "Аэрофлота"), последняя приобрела их в финансовый лизинг по договору с лизинговой компанией "Ильюшин Финанс Ко".

"Никакого отношения к эксплуатации либо поддержанию летной годности ВС АН 148 РА61704 авиакомпания "Россия" не имеет", - заявил "Интерфаксу" представитель "России".

Ан-148 - региональный самолет вместимостью 85 пассажиров. Производится "Объединенной авиастроительной корпорацией" (ОАК) по лицензии украинской ГК "Антонов" на мощностях Воронежского авиационного завода (ВАСО). Российскими эксплуатантами Ан-148 являются авиакомпания "Ангара", Специальный летный отряд "Россия".

Теги: Ан-148, Саратовские авиалинии
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