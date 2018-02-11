Крушение Ан-148 в Подмосковье. Что известно на данный момент

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить, по предварительным данным, не удалось никому.

Первые сообщения о том, что самолет Ан-148 пропал с экранов радаров, стали поступать около в 15:10 по Москве. С экипажем была потеряна связь.

Вскоре было подтверждено, что самолет потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. Практически сразу в экстренных службах констатировали: шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было. Очевидцы сообщили, что видели, как горящий самолет упал в поле между деревнями Аргунцево и Степаново.

По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, Ан-148 поднялся в воздух в 14:24, а в 14:28 пропал с радаров и рухнул на землю.

В районе крушения была развернута поисково-спасательная операция. Как рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, после поступления первого сигнала медики и специалисты МЧС пешком в течение часа добирались до места крушения. По данным источника "Интерфакса", спасатели обнаружили большое количество тел погибших, а также фрагментов тел. Подтверждалась информация о том, что выжить в катастрофе не удалось никому. Разлет обломков самолета составил около километра.

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что поисковая операция на месте катастрофы будет вестись круглосуточно. Он распорядился задействовать в ней беспилотники и уделить особое внимание поиску "черных ящиков".

МЧС открыло горячую линию после крушения Ан-148 - 8 800 775 17 17.

Нарушение правил безопасности

По факту крушения самолета "Саратовских авиалиний" Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ). На место происшествия выехала следственная группа, будут рассмотрены все возможные версии произошедшего, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, на данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало.

В Ространснадзоре, в свою очередь, заявили, что проведут внеплановую проверку "Саратовских авиалиний" в связи с катастрофой. В аэропорт "Домодедово", где создан оперативный штаб, выехали руководитель ведомства Виктор Басаргин и его заместитель.

Пока никаких официальный версий относительно возможных причин крушения Ан-128 не озвучивалось. Источник "Интерфакса" сообщил, что самолет, по некоторым данным, мог столкнуться с вертолетом "Почты России". Однако вскоре это опровергла пресс-служба самой "Почты", сообщив, что в авиапарке предприятия вертолетов нет.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, командир разбившегося воздушного судна Валерий Губанов - опытный пилот. У него общий налет - 5 тыс. часов, на судне этого типа - 2,8 тыс. часов.

Самолет был новый

Разбившийся Ан-148 был новым, сообщил "Интерфаксу" представитель экстренных служб.

"Самолет был произведен менее восьми лет назад и ранее эксплуатировался в авиакомпании "Россия", где летал, в том числе, на зарубежных направлениях, а позже был передан "Саратовским авиалиниям", - сказал источник агентства.

По его словам, самолет был передан "Саратовским авиалиниям" в рамках первоначального соглашения о сублизинге четырех самолетов такого типа, рассчитанных на 83 места.

В парке "Саратовских авиалиний" до авиакатастрофы, по данным Росавиации, было пять Ан-148, а также шесть самолетов Як-42 и два самолета Embraer-190. Самолеты Ан-148 авиакомпания получила в 2016 году по договору сублизинга с авиакомпанией "Россия" ("дочка "Аэрофлота"), последняя приобрела их в финансовый лизинг по договору с лизинговой компанией "Ильюшин Финанс Ко".

"Никакого отношения к эксплуатации либо поддержанию летной годности ВС АН 148 РА61704 авиакомпания "Россия" не имеет", - заявил "Интерфаксу" представитель "России".

Ан-148 - региональный самолет вместимостью 85 пассажиров. Производится "Объединенной авиастроительной корпорацией" (ОАК) по лицензии украинской ГК "Антонов" на мощностях Воронежского авиационного завода (ВАСО). Российскими эксплуатантами Ан-148 являются авиакомпания "Ангара", Специальный летный отряд "Россия".