Российские военные успешно испытали модернизированную ракету системы ПРО

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Модернизированная ракета российской системы противоракетной обороны (ПРО) успешно прошла испытания на казахстанском полигоне Сары-Шаган, сообщает официальная газета Минобороны РФ "Красная звезда".

"На полигоне Сары-Шаган (республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил успешно проведён очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы ПРО", - говорится в материале газеты, опубликованном в ночь на понедельник на сайте издания.

Газета отмечает, что заместитель командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС России полковник Андрей Приходько по окончании мероприятия заявил, что новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью.

Система ПРО, как одна из важнейших оборонительных систем, состоит на вооружении объединения противовоздушной и противоракетной обороны ВКС и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения. Она же выполняет задачи в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

"Мы успешно провели очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты системы ПРО, которая выполнила программу испытаний. Её тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства", - приводит "Красная звезда" слова А.Приходько.

Он отметил, что эта противоракета, как и все компоненты системы ПРО, претерпевающие сегодня модернизацию, смогут выполнить свою задачу по обеспечению надёжной обороны назначенного района.

"Это касается как одиночных, так и групповых ракетных ударов, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения, оснащённых различными комплексами средств преодоления ПРО", - отметил Приходько.