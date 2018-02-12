Шторм с девятиметровыми волнами ожидается у берегов Камчатки

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана и Берингова моря у берегов Камчатки, сообщает в понедельник Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Так, в первой половине ночи 13 февраля ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров в акватории Берингова моря и Тихого океана, а также в прибрежных акваториях Елизовского, Усть-Камчатского, Карагинского, Алеутского районов", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, шторм в тех районах будет бушевать до конца суток 14 февраля.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в районах шторма, спасатели рекомендуют принять меры повышенной предосторожности.