Следователи изъяли документацию в портах и у судовладельца по делу об исчезновении краболова "Восток"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Следователи, которые выясняют причины исчезновения в Японском море краболовного судна "Восток", пока не рассматривают ни одну из версий случившегося как основную.

"Следствием рассматривается три версии случившегося: нарушение правил судовождения водного транспорта; техническая неисправность судна и погодные условия. Допрошен ряд свидетелей, у судовладельца и в портах изъята документация на судно", - сообщает в понедельник пресс-служба Дальневосточного Следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее ряд экспертов предположил, что краболов затонул в результате сильного обледенения.

Отмечается, что допрошены родственники пропавших моряков, в том числе и те, кто проживает за пределами РФ. Назначен и проводится ряд экспертиз.

Как сообщалось, судно "Восток", принадлежащее сахалинской компании "ДВ-флот", пропало в нейтральных водах Японского моря 25 января. Краболов шел из южнокорейского порта Донгхэ в российский порт Холмск на Сахалине. На его борту было 20 моряков.

До настоящего времени местонахождение судна и людей не установлено. Поисковая операция успехов не принесла. Людей и судно искали с воздуха, морскими судами и вдоль прибрежной полосы Приморского края.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).